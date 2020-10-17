17 Ekim 2020, Cumartesi

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Trabzonspor - Medipol Başakşehir | CANLI

Trabzonspor - Başakşehir | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'in 5. haftasında ile karşılaşıyor. 4 hafta sonunda 5 puan toplayan bordo-mavililer, 4 haftada 1 puan alabilen Başakşehir'i konuk ediyor. İki takımın da çıkış maçı olarak gördüğü karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

'de milli aranın ardından maçlar yeniden başlıyor. 5. hafta mücadelesinde Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Dev mücadelenin canlı anlatımı ve detayları aspor.com.tr'de...

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Pereira, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe.

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba.

TRABZONSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

- maçı saat 19.00'da başladı ve mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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