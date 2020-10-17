Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar yeniden başlıyor. 5. hafta mücadelesinde Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Oğuz, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer, Milosevic, Kravets

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Ahmed, Acquah, Adem, Cueva, Lukoki, Tetteh

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