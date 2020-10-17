Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar yeniden başlıyor. 5. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Sivasspor maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:00 beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Yasir, Kvric, Campanharo, Attamah, Hasan, Kanga, İlhan

Sivasspor: Samassa, Erdoğan, Caner, Camara, Ziya, Fajr, Hakan, Yasin, Ninga, Gradel, Yatabare

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