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Kayserispor - Sivasspor maçı | CANLI

Kayserispor - Sivasspor maçı | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'in 5. haftasında , sahasında 'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

'de milli aranın ardından maçlar yeniden başlıyor. 5. hafta maçında , sahasında 'u ağırlıyor

Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Sivasspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, İlhan, Ackah, Fernandes, Kanga

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare

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