Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar yeniden başlıyor. 5. hafta mücadelesinde Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ev sahibi ekipte sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk ekipte ise Jonathan Boling sakatlığı nedeniyle mücadelede yer alamayacak.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Meriah, Dilaver, Moroziuk, Melnjak, Doğan, Baiano, Michalak, Boldrin, Samudio, Remy

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Michal Pazdan, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Voca, Lukasik, Luka Adzic, Paintsil, Alper Potuk, Borven

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