17 Ekim 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'in 5. haftasında ile karşı karşıya gelecek kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de milli aranın ardından maçlar yeniden başlıyor. 5. hafta mücadelesinde Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ev sahibi ekipte sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk ekipte ise Jonathan Boling sakatlığı nedeniyle mücadelede yer alamayacak.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Meriah, Dilaver, Moroziuk, Melnjak, Doğan, Baiano, Michalak, Boldrin, Samudio, Remy

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Michal Pazdan, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Voca, Lukasik, Luka Adzic, Paintsil, , Borven

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör