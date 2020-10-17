17 Ekim 2020, Cumartesi

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Çaykur Rizespor - Ankaragücü | CANLI

Çaykur Rizespor - Ankaragücü | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'in 5. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

'de milli aranın ardından maçlar yeniden başlıyor. Süper Lig'in 5. haftasında ile karşı karşıya geliyor

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Idriz Voca, Şahverdi, Alper, Paintsil, Lobjanidze, Borven

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