Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda
KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Galatasaray maçı 4 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Haddadi, Atyaç, Sadiku, Pavelka, Varga, Hajradinovic, Carius
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Donk, Etebo, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.
Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.
Süper Lig'de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti.
KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR
İki ekip, maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 10 kez karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.
Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.
EN FARKLI SKORLAR
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.
Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.
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