04 Ekim 2020, Pazar

SÜPER LİG

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. ile Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi yönetecek. Mücadele öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Galatasaray maçı 4 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Haddadi, Atyaç, Sadiku, Pavelka, Varga, Hajradinovic, Carius

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Donk, Etebo, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.

Süper Lig'de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 10 kez karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

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