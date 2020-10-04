Süper Lig'in 4. haftasında Denizlispor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Denizlispor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Denizlispor ile Konyaspor Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Denizlispor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Konyaspor maçı 4 Ekim Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Fabiano, Bergdich, Aissati, Recep Niyaz, Murawski, Sagal, Rodallega

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Kravets

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