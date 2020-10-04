04 Ekim 2020, Pazar

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Denizlispor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Denizlispor - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanacak mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Denizlispor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. ile 'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi yönetecek. Mücadele öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Denizlispor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Konyaspor maçı 4 Ekim Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, , , Fabiano, Bergdich, Aissati, , Murawski, Sagal, Rodallega

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Kravets

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