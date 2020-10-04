Beşiktaş - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Gençlerbirliği Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesine dair tüm detaylar ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin; Necip, Montero, Welinton, Rıdvan; Josef, Atiba, Dorukhan; Gökhan Töre, Boyd, Aboubakar.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu.





BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ 7 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN DEPLASMANDA BİR GALİBİYETİ VAR

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.

Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 46 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş, iç sahada 84 gol attı, rakibinin 25 golüne engel olamadı.

İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Bursa'da oynandı. Siyah-beyazlı ekip, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park'ın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile bir iç saha mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

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