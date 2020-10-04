04 Ekim 2020, Pazar

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Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Alanyaspor - Hatayspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Hatayspor maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Caulker, Moubandje, Siopis, , Efecan Karaca, Davidson, Bareiro, Babacar

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo, Mesut Çaytemel, Aabid, Traore, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Barbosa, Diouf

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