Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak

YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat Akça, Hadebe, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Adem Büyük, Ahmed Ildız, Cueva, Tetteh

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Mukairu, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Jahovic

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