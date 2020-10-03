03 Ekim 2020, Cumartesi

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Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanacak mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak

YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat Akça, Hadebe, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, , Ahmed Ildız, Cueva, Tetteh

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, , Kudryashov, Eren Albayrak, , Mukairu, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Jahovic

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