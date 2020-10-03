Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, LEMOS, TISSERAND, CANER, SOSA, GUSTAVO, VALENCIA, OZAN, THIAM, SAMATTA
KARAGÜMRÜK: VIVIANO, LICHAJ, ZUKANOVIC, ROCO, BALKOVEC, BIGLIA, SABO, NDAO, VATO, DARRI, SOBIECH
FENERBEHÇE YENİLERE KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla çıktığı son 11 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler 11 müsabakada 6 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, oynadığı son 3 maçtan ise birer puanla ayrıldı.
CISSE TAKIM İLE BİRLİKTE ÇALIŞTI
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda yeni transfer Papiss Cisse takımla çalıştı.
5. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le yarın 5. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi. Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı. 1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama