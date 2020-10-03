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Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI

Fenerbahçe - Karagümrük | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor. Dev karşılaşmanın tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta.

KARAGÜMRÜK: Viviano, Eric, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Salibur, Darri, Sobiech.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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FENERBAHÇE YENİLERE KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla çıktığı son 11 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler 11 müsabakada 6 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, oynadığı son 3 maçtan ise birer puanla ayrıldı.

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5. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le 5. kez karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi. Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı. 1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.

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