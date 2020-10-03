03 Ekim 2020, Cumartesi

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BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BB Erzurumspor - Rizespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. BB Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanacak mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Rizespor maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Boumal, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad Muhammed

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Baiano, Doğan Erdoğan, Michalak, Boldrin, Remy

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