BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. BB Erzurumspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında BB Erzurumspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
BB ERZURUMSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
BB Erzurumspor - Rizespor maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
BB ERZURUMSPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
BB Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Boumal, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad Muhammed
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Baiano, Doğan Erdoğan, Michalak, Boldrin, Remy
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