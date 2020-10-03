Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Medipol Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Göztepe maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Mbombo, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Visca, Crivelli, Gulbrandsen, Demba Ba
Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Mossoro, Tripic, Ideye
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