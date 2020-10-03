03 Ekim 2020, Cumartesi

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Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Başakşehir - Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Medipol ile karşı karşıya geliyor. Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Göztepe maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: , Rafael, Ponck, Epureanu, Mbombo, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Visca, Crivelli, Gulbrandsen, Demba Ba

Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, , , Berkan Emir, , Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Mossoro, Tripic, Ideye

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