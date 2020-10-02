02 Ekim 2020, Cuma

SÜPER LİG

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem düdük çalacak. Maç ile ilgili merak edilen konulardan biri de maçın yayın saati ve kanalı. Peki, Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 2 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Papy, Toşca, Kana-Biyik, Morais, Olkowski, Kenan, Andre, Güray, Jefferson, Maxim

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

UĞURCAN ÇAKIR VE PLAZA KADRODA YOK

Trabzonspor, "Süper Lig'de oynadığımız karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan futbolcumuz Uğurcan Çakır ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza, Gaziantep FK ile oynayacağımız müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleriyle iki futbolcunun maç kadrosunda yer almadığını duyurdu.

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