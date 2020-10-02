Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana-Biyik, Jefferson, Güray, Oğuz, Morais, Maxim, Muhammet, Andre
Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe
UĞURCAN ÇAKIR VE PLAZA KADRODA YOK
Trabzonspor, "Süper Lig'de oynadığımız Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan futbolcumuz Uğurcan Çakır ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza, Gaziantep FK ile oynayacağımız müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleriyle iki futbolcunun maç kadrosunda yer almadığını duyurdu.
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