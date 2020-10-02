02 Ekim 2020, Cuma

SÜPER LİG

Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI

Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

FK - Trabzonspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana-Biyik, Jefferson, Güray, Oğuz, Morais, Maxim, Muhammet, Andre

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe


UĞURCAN ÇAKIR VE PLAZA KADRODA YOK

Trabzonspor, "Süper Lig'de oynadığımız karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan futbolcumuz Uğurcan Çakır ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza, Gaziantep FK ile oynayacağımız müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleriyle iki futbolcunun maç kadrosunda yer almadığını duyurdu.

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