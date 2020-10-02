02 Ekim 2020, Cuma

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Ankaragücü - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ankaragücü - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanacak olan mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak olan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Ankaragücü geride kalan 3 haftada 1 puan elde ederken, Kayserispor'un 3 puanı bulunuyor. Maç ile ilgili merak edilen konulardan biri de maçın yayın saati ve kanalı. Peki, Ankaragücü - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Kayserispor maçı 2 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Mücadele corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Adzic, Diousse, , Paintsil, Lukasik, Bolingi

Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Attamah, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique, Gustavo Campanharo, Kanga, Lennon, İlhan Parlak

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