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Ankaragücü - Kayserispor | CANLI

Ankaragücü - Kayserispor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Ankaragücü geride kalan 3 haftada 1 puan elde ederken, Kayserispor'un 3 puanı bulunuyor. Ankaragücü - Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Kayserispor maçı saat 20:00'de başladı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Mücadele corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz oynanıyor

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Erdi, Pinto, Pazdan, Kitsiou, Diousse, Lukasik, Paintsil, Adzic, , Borven

Kayserispor: Lung, Yasir, Attamah,Sapunaru, Miguel Lopes, Kolovetsios, Kanga, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Campanharo, İlhan Parlak


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