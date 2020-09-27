27 Eylül 2020, Pazar

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Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sivasspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu mücadelede ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Ankaragücü maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?

4 Eylül Stadyumu'nda oynancak olan Sivasspor - Ankaragücü mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek.

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

Sivasspor: Samassa, Erdoğan (Goiano), Camara, Caner, Ziya, Ninga, Hakan, Fayçal, Gradel, Kayode, Yatabare

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Diousse, Lukasik, Adzic, Paintsil, Alper, Bolingi

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