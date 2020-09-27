Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu mücadelede Sivasspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Ankaragücü maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynancak olan Sivasspor - Ankaragücü mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek.

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

Sivasspor: Samassa, Erdoğan (Goiano), Camara, Caner, Ziya, Ninga, Hakan, Fayçal, Gradel, Kayode, Yatabare

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Diousse, Lukasik, Adzic, Paintsil, Alper, Bolingi

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