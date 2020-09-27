27 Eylül 2020, Pazar

SÜPER LİG

Sivasspor - Ankaragücü | CANLI

Sivasspor - Ankaragücü | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Dev maçın CANLI anlatımı ve maçın tüm detayları aspor.com.tr'de...

'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu mücadelede ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları aspor.com.tr'de...

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Caner, Ziya, Camara, Hakan Arslan, Ninga, Yasin, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel.

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Diousse, Lukasik, Alper Potuk, Luka Adzic, Bolingi, Paintsil.


SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Ankaragücü maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor - Ankaragücü mücadelesini Arda Kardeşler yönetiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Derbinin VAR hakemi belli oldu! Derbinin VAR hakemi belli oldu!
Konyaspor-Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu Konyaspor-Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu
Rize ilk puanını aldı! Rize ilk puanını aldı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör