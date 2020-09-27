Sivasspor - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Dev maçın CANLI anlatımı ve maçın tüm detayları aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu mücadelede Sivasspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları aspor.com.tr'de...

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Caner, Ziya, Camara, Hakan Arslan, Ninga, Yasin, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel.

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Diousse, Lukasik, Alper Potuk, Luka Adzic, Bolingi, Paintsil.





SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Ankaragücü maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor - Ankaragücü mücadelesini Arda Kardeşler yönetiyor.

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