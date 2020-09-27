27 Eylül 2020, Pazar

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Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. hafta mücadelesinde sahasında 'ı konuk ediyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu mücadelede İttifak Holding ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Beşiktaş maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Adil, Guilherme, Ömer Ali, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Atakan, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Larin

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