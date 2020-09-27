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Konyaspor-Beşiktaş | CANLI

Konyaspor-Beşiktaş | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. hafta mücadelesinde sahasında 'ı konuk ediyor. Kritik mücadelede Beşiktaş, yenilmezlik serisini devam ettirmek isterken, ev sahibi ise ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Maçın tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu mücadelede İttifak Holding ile karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmanın tüm detayları aspor.com.tr'de...

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven.


KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Beşiktaş maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetiyor.

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