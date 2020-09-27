Süper Lig'in 3. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray seyircisiz maçta ezeli rakibi ebedi dostu Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligde oynadığı 2 maçı, toplamda oynadığı 4 resmi mücadeleyi kazanan Galatasaray'da hedef 3'te 3 yapmak. Geçtiğimiz hafta Hatayspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de ise hedef derbiyi kazanarak moral tazelemek. Dev derbiyi Ali Palabıyık yönetecek. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu mücadelede Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türk Telekom Arena'dan corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes; Taylan, Belhanda, Emre; Arda, Feghouli, Falcao

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Thiam, Ferdi, Samatta

ARDA ÇOK MOTİVE



2011 yılından sonra ilk defa Galatasaray formasıyla derbi heyecanı yaşayacak kaptan Arda Turan'ın motivasyonu üst seviyede. Takımın en formda isimlerinden biri olan tecrübeli futbolcu; Belhanda, Feghouli ve Falcao gibi isimlerle de yakından ilgileniyor ve arkadaşlarına derbideki sorumluluklarını hatırlatıyor.

B PLANI DIAGNE



Galatasaray'ın dünya yıldız Radamel Falcao da maça özel olarak hazırlanırken, geçen sene Kadıköy'de oynanan mücadeleden sonra Türk Telekom Stadyumu'nda da Fenerbahçe'ye karşı gol atma hedefinde. Takımın as golcüsü Falcao derbide mutlaka gol sevinci yaşamak isterken, Fatih Terim oyunun gidişatına göre Diagne'yi de devreye sokacak.

"SAKİN KAL" UYARISI



Galatasaray'ın bu sezon ilk 4 maçta en çok ön plana çıkan isimlerinden olan Taylan Antalyalı'nın performansından çok memnun olan teknik heyet, derbide başarılı oyuncunun herhangi bir stres yaşamaması için özveri gösteriyor. Taylan'a sakin kalması konusunda telkinlerde bulunulurken, oyuncudan bu maça da diğerleri gibi bakması istendi.

FENERBAHÇE ÖNDE



Ezeli rekabette Fenerbahçe'nin Galatasaray'a üstünlüğü bulunuyor. 392'nci kez karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelelerinde sarı-lacivertliler galibiyet sayısında 146-124, gol sayısında da 536-488 önde. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı. Ligdeki karşılaşmalarda Fenerbahçe 50, Galatasaray ise 34 galibiyet aldı. Fenerbahçe 536 gol atarken, Galatasaray ise 488 gol kaydetti.

İLK GOLÜ ATAN AVANTAJLI



Ligde iki takımın karşılaşmalarında ilk golü atan taraf, büyük avantaj sağladı. Derbide son 54 lig maçında ilk öne geçen takım, sadece 4 kez sahadan puansız ayrıldı.

DERBİNİN KRALI ZEKİ RIZA SPOREL



Türk ve dünya futboluna damga vuran rekabette ilk 7 maçında rakibine gol atamayan Fenerbahçe, ilk galibiyetine 5 yıl sonra ulaşabildi. İki takımın oynadığı maçlarda seyirci sayısı açısından da ilginç rakamlar göze çarpıyor. Rakiplerin aralarında yaptığı maçlardan en az seyircili olanını 14, en fazlasını ise 70 bin 125 kişi izledi.



Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin gol kralı ise 27 golle sarı-lacivertlilerde Zeki Rıza Sporel oldu. Galatasaray, Fenerbahçe'yi 7-0, Fenerbahçe ise Galatasaray'ı 6-0 yenerek, rekabette en farklı skorlu galibiyetlere imza attı. Galatasaray üst üste 18, Fenerbahçe ise 11 maçta 3 puan yüzü göremedi. İki takım arasındaki rekabette ilk golü Galatasaraylı Emin Bülent Serdaroğlu kaydetti. Sarı-kırmızılılar, ilk 7 maçta rakibine gol şansı vermedi.

GOLLERİN ÇOĞU YABANCILARDAN



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbide skora en fazla yabancı futbolcular etki etti. İki ekip arasındaki söz konusu 25 maçta 49 golün 35'ini yabancı oyuncular attı. Bu maçlarda Fenerbahçe 24, Galatasaray ise 25 kez fileleri havalandırdı. Bu gollerin 35'i yabancı futbolculardan, 13'ü ise Türk oyunculardan geldi. Bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. Fenerbahçe'nin 24 golünün 20'sini yabancı, 4'ünü ise Türk; Galatasaray'ın 25 golünün 15'ini yabancı, 9'unu da Türk oyuncular kaydetti.

CEZALAR EKSİK OLMADI



İstanbul'un iki ekibi arasında son 10 sezonda oynanan maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 2 milyon 476 bin 250, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 745 bin lira para cezası aldı. Bu dönemde Fenerbahçe'ye 7, Galatasaray'a ise 3 maç seyircisiz oynama cezası kesildi. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, Fenerbahçe'de ise oyuncular Volkan Demirel, Meireles ve Jailson sekizer maçla en fazla ceza alan isimler oldu.

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