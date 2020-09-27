27 Eylül 2020, Pazar

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Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. haftasında ile karşı karşya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu mücadelede ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı 27 Eylül Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi tecrübeli hakem yönetecek.

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Meriah, Talbi, Moroziuk, Melnjak, Tunay, Abdullah, Boldrin, Baiano, Samudio, Skoda

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Siopis, Onur, Bakasetas, Davidson, Babacar

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