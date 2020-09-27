Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu mücadelede Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı 27 Eylül Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek.
ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Rizespor: Gökhan, Meriah, Talbi, Moroziuk, Melnjak, Tunay, Abdullah, Boldrin, Baiano, Samudio, Skoda
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Siopis, Onur, Bakasetas, Davidson, Babacar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama