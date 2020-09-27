Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşya geliyor. Günün ilk karşılaşmasının tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu mücadelede Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın tüm detayları aspor.com.tr'de...

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Doğan, Boldrin, Michalak, Remy.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Ceyhun, Efkan, Tayfur, Mustafa Pektemek, Babacar.





ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

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