Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11’ler…
Süper Lig’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi maçın muhtemel 11’leri, hakemi, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile İlker Takpak üstlenecek.
TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hüseyin, Marlon, A.Parmak, Flavio, Baker, A.Ömür, Nwakaeme, Afobe
YENİ MALATYASPOR: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafez, Cueva, Youssuf, A.İldiz, Adem, Umut, Fofana
YENİ TRANSFERLER TAKIMA ALIŞTIAyaklarının tozuyla Denizlispor karşılaşmasına çıkan Benik Afobe ve Lewis Baker her geçen gün takıma daha çok alışıyor. Teknik direktör Eddie Newton'ın sisteminde önemli yere sahip olan iki futbolcu bu haftayı çok iyi geçirdi. İngiliz çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşısında iki isme de çok güveniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama