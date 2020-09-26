26 Eylül 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11’ler…

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.09.2020

’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. ile zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi maçın muhtemel 11’leri, hakemi, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken ile karşı karşıya gelecek. 'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi yönetecek. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile İlker Takpak üstlenecek.

TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hüseyin, Marlon, A.Parmak, Flavio, Baker, A.Ömür, Nwakaeme, Afobe

YENİ MALATYASPOR: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafez, Cueva, Youssuf, A.İldiz, Adem, Umut, Fofana

YENİ TRANSFERLER TAKIMA ALIŞTI

Ayaklarının tozuyla Denizlispor karşılaşmasına çıkan Benik Afobe ve Lewis Baker her geçen gün takıma daha çok alışıyor. Teknik direktör Eddie Newton'ın sisteminde önemli yere sahip olan iki futbolcu bu haftayı çok iyi geçirdi. İngiliz çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşısında iki isme de çok güveniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Hatayspor – Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Hatayspor – Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Göztepe – Gaziantep FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Göztepe – Gaziantep FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör