26 Eylül 2020, Cumartesi

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Trabzonspor-Yeni Malatyaspor | İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor | İlk 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

’in 3. haftasında ile mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanacak olan mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe.

YENİ MALATYASPOR: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh.

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi yönetecek. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile İlker Takpak üstlenecek.

YENİ TRANSFERLER TAKIMA ALIŞTI

Ayaklarının tozuyla Denizlispor karşılaşmasına çıkan Benik Afobe ve Lewis Baker her geçen gün takıma daha çok alışıyor. Teknik direktör Eddie Newton'ın sisteminde önemli yere sahip olan iki futbolcu bu haftayı çok iyi geçirdi. İngiliz çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşısında iki isme de çok güveniyor.
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