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Trabzonspor-Yeni Malatyaspor | CANLI

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

’in 3. haftasında ile mücadelede karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesi karşılaşmaya dair tüm detaylar ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan mücadelenin tüm detayları aspor.com.tr'de...

TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe.

YENİ MALATYASPOR: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh.


TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi yönetiyor. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile İlker Takpak üstleniyor.

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