Trabzonspor-Yeni Malatyaspor | CANLI
Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor mücadelede karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesi karşılaşmaya dair tüm detaylar ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelenin tüm detayları aspor.com.tr'de...
TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe.
YENİ MALATYASPOR: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh.
TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Özgür Yankaya yönetiyor. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile İlker Takpak üstleniyor.
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