Kayserispor - BB Erzurumspor | CANLI
Süper Lig’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile BB Erzurumspor zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Kayserispor ile BB Erzurumspor, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
KAYSERİSPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kayserispor – BB Erzurumspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
KAYSERİSPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Büyükşehir Kadir Has Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
KAYSERİSPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ
Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Gustavo, Hasan, Lennon, İlhan, Muğdat, Kanga
BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Kaan, Boumal, İbrahim, Emrah, Obertan, Novikovas, Muhammed
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