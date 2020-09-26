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Kayserispor - BB Erzurumspor | CANLI

Kayserispor - BB Erzurumspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. ile BB zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. dikkatleri üzerine çeken ile BB , Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KAYSERİSPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor – BB Erzurumspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

'nda oynana mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

KAYSERİSPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Gustavo, Hasan, Lennon, İlhan, Muğdat, Kanga

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Kaan, Boumal, İbrahim, Emrah, Obertan, Novikovas, Muhammed

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