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Hatayspor – Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hatayspor – Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. ile zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi futbolseverler tarafından maçın muhtemel 11’leri, hakemi, yayın saati ve kanalı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Hatayspor – Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken ile karşılaşacak. 'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Hatayspor – Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HATAYSPOR – KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor – Kasımpaşa maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR – KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Antakya Atatürk Stadyumu'nda saat 16:00'da oynanacak olan maçı yönetecek.

HATAYSPOR – KASIMPAŞA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Selim Ilgaz, Adama Traore, Gökhan Karadeniz, Rayane Aabid, Helder Barbosa, Mame Diouf.

Kasımpaşa: Ramazan, Pavelka, Julian Jeanvier, Tomas Brecka, Tarkan Serbest, Loret Sadiku, , Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Varga, Alan.

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