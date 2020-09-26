26 Eylül 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Göztepe – Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Göztepe – Gaziantep FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. ile zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi futbolseverler tarafından maçın muhtemel 11’leri, hakemi, yayın saati ve kanalı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Göztepe – Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken ile karşılaşacak. Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Göztepe – Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GÖZTEPE – GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe – Gaziantep FK maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE – GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 16:00'da oynanacak olan maçı Yasin Kol yönetecek.

GÖZTEPE – GAZİANTEP FK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye

Gaziantep FK: , Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Junior, Güray Vural, Sousa, Maxim, Kenan Özer, Andre

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Karagümrük Başakşehir engelini aştı! Karagümrük Başakşehir engelini aştı!
Uluç'tan flaş sözler! Teknik direktörlerin umrunda değil Uluç'tan flaş sözler! "Teknik direktörlerin umrunda değil"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör