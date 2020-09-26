Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile B.B. Erzurumspor zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi futbolseverler tarafından maçın hakemi, yayın saati ve kanalı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Kayserispor ile B.B. Erzurumspor karşılaşacak. Büyükşehir Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
KAYSERİSPOR – B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
KAYSERİSPOR – B.B. ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Büyükşehir Kadir Has Stadyumu'nda 13:30'da oynanacak olan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
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