25 Eylül 2020, Cuma

SÜPER LİG

Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Karagümrük - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Süper Lig'in yeni ve formda takımı , sahasında son şampiyon 'i konuk ediyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 3. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karagümrük - Başakşehir maçı 25 Eylül Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Zukanoviç, Roco, Balkovec, Biglia, Sabo, Ndao, Vato Arveladze, Dari, Artur Sobiech (Mevlüt)

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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