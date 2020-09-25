Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir | CANLI
Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Süper Lig'in yeni ve formda takımı Fatih Karagümrük, sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmanın tüm detayları aspor.com.tr'de...
KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Ramazan, Darri, Mevlüt Erdinç.
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Kerim Frei, Crivelli, Demba Ba.
KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Karagümrük - Başakşehir maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama