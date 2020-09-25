25 Eylül 2020, Cuma

SÜPER LİG

Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir | CANLI

Karagümrük-Başakşehir | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 Giriş Tarihi: 25.09.2020

'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Süper Lig'in yeni ve formda takımı , sahasında son şampiyon 'i konuk ediyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 3. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmanın tüm detayları aspor.com.tr'de...

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Ramazan, Darri, Mevlüt Erdinç.

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Kerim Frei, Crivelli, Demba Ba.


KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karagümrük - Başakşehir maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

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