Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig heyecanı sürüyor. TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor ile 2 sezondur istenilen başarıları elde edemeyen ve bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Hatayspor maçı 21 Eylül Pazartesi saat 20:00'da beIN Sports HD 1'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Ferdi, Valencia, Frey
Hatayspor: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Mesut, Aabid, Sackey, Selim, Gökhan, Ribeiro, Diouf
EROL BULUT 2'DE 2 YAPMAK İSTİYOR
Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
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