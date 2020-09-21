Fenerbahçe - Hatayspor | CANLI
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıktı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig heyecanı sürüyor. TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor ile 2 sezondur istenilen başarıları elde edemeyen ve bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadele ile ilgili tüm detayları aspor.com.tr'de bulabilirsiniz.
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.
FENERBAHÇE - HATAYSPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia
Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf
EROL BULUT 2'DE 2 YAPMAK İSTİYOR
Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
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