Medipol Başakşehir-Galatasaray | CANLI
Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İlk hafta 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, bu maçtan da galip gelmek istiyor. Turuncu-lacivertli takım ise ligde ilk galibiyetini almak istiyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı anbean aspor.com.tr'de...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Dev karşılaşmanın tüm detayları aspor.com.tr'de...
BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY İLK 11'LER
Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Edin Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba.
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Galatasaray maçı saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Başakşehir - Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan (Orta Hakem), Kerem Ersoy (Yardımcı Hakem), Serkan Ok (Yardımcı Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu (4. Hakem) görev yapıyor.
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