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Medipol Başakşehir-Galatasaray | CANLI

Medipol Başakşehir-Galatasaray | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

'in 2. haftasında son şampiyon Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. İlk hafta 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, bu maçtan da galip gelmek istiyor. Turuncu-lacivertli takım ise ligde ilk galibiyetini almak istiyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı anbean aspor.com.tr'de...

'de heyecan devam ediyor. , Fatih Terim Stadyumu'nda 'e konuk oluyor. Dev karşılaşmanın tüm detayları aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY İLK 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Edin Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba.

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Galatasaray maçı saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Başakşehir - Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan (Orta Hakem), Kerem Ersoy (Yardımcı Hakem), Serkan Ok (Yardımcı Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu (4. Hakem) görev yapıyor.

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