Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan müsabakanın hakemi de araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Maçın hakemi kim? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadele öncesinde maçın yayın saati, muhtemel 11'ler, hakem ve yayınlanacak kanal merak konusu oldu. Peki, Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Maçın hakemi kim?

KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı 20 Eylül Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports HD 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçında Suat Arslanboğa (Orta Hakem), Erdem Bayık (Yardımcı Hakem), Özgür Ertem (Yardımcı Hakem) ve Mustafa Kürşad Filiz (4. Hakem) görev yapacak.

KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga, Gohou

Çaykur Rizespor: Gökhan, Chatziisaias, Selim, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Baiano, Samudio, Skoda

Kasımpaşa'da Mickael Tirpan, Çağtay Kurukalıp, Evren Eren Elmalı ve Berat Kalkan sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Oussama Haddadi'nin durumu ise karşılaşma saatinde belli olacak. Lacivert-beyazlı takımda ayrıca Fode Koita ile Gerard Gohou müsabakada görev yapamayacak.

Ligin ilk haftasında iki takım da sahadan puansız ayrıldı. Kasımpaşa, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a 1-0, Çaykur Rizespor ise sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

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