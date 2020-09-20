20 Eylül 2020, Pazar

SÜPER LİG

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Gaziantep FK - Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

'in 2. haftasında FK ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan müsabakanın hakemi de araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Maçın hakemi kim? Muhtemel 11'ler...

'de heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Fk, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Süper Lig'in yeni ekibi 'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde maçın yayın saati, muhtemel 11'ler, hakem ve yayınlanacak kanal merak konusu oldu. Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Maçın hakemi kim?

GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Karagümrük maçı 20 Eylül Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports HD 2'den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçında Alper Ulusoy (Orta Hakem), Mustafa Emre Eyisoy (Yardımcı Hakem), Aleks Taşçıoğlu (Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu (4. Hakem) görev yapacak.

GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: , Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Junior, Güray Vural, Sousa, Maxim, Kenan Özer, Andre.

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Biglia, Sabo, Ndao, Vato, Sobiech, .

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