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Gençlerbirliği - Konyaspor | CANLI

Gençlerbirliği - Konyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

'in 2. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği - Konyaspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

heyecanı devam ediyor. ile karşı karşıya geliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Gençlerbirliği - Konyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.


GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Diego, Halil İbrahim, Motta, Soner, Giovanni Sio, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Ömer Ali, Cikalleshi

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