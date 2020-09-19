Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 2. haftasında Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler birçok konuda araştırma yapıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig heyecanı devam ediyor. Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın hakemi, muhtemel 11'ler, yayın saati ve kanalı yer aldı. Peki, Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Denizlispor - Trabzonspor maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, Rodallega
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar lee, Campi, Abdurrahim, A. Parmak, Guilherme, Kerem, A.Ömür, Nwakaeme, Afobe
FIRTINA SAKATLIKLARLA BOĞUŞUYOR
Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio ve sakatlıkları bulunan Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban gibi oyuncuların Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.
FIRTINA 25-8 ÖNDE
Trabzonspor ile Yukatel Denizli, bugün yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 karşılaşmada 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşma ise berabere bitti. Fırtına, bu maçlarda 59 gol atarken; kalesinde 31 gol gördü.
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