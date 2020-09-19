19 Eylül 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Denizlispor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

'in 2. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler birçok konuda araştırma yapıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

heyecanı devam ediyor. Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın hakemi, muhtemel 11'ler, yayın saati ve kanalı yer aldı. Peki, Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Trabzonspor maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar lee, Campi, Abdurrahim, A. Parmak, Guilherme, Kerem, A.Ömür, Nwakaeme, Afobe

FIRTINA SAKATLIKLARLA BOĞUŞUYOR

Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio ve sakatlıkları bulunan Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban gibi oyuncuların Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

FIRTINA 25-8 ÖNDE

Trabzonspor ile Yukatel Denizli, bugün yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 karşılaşmada 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşma ise berabere bitti. Fırtına, bu maçlarda 59 gol atarken; kalesinde 31 gol gördü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Alanyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Alanyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Gençlerbirliği - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Gençlerbirliği - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör