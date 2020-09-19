Denizlispor - Trabzonspor | CANLI
Süper Lig'in 2. haftasında Denizlispor ile Trabzonspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşıyor. Kritik mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig heyecanı devam ediyor. Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Göztepe'ye 5-1 mağlup olan Denizli ekibi, sahasında ağırladığı güçlü rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor. Ligin ilk haftasındaki dev maçta Beşiktaş'a mağlup olan Trabzonspor ise rakibini devirip 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Denizlispor - Trabzonspor maçını anbean aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.
DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Denizlispor - Trabzonspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Tapia, Bakalorz, Oğuz, Bergdich, Aissati, Murawski, Recep Niyaz, Rodallega
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Abdurrahim Dursun, Serkan, Abdülkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe
FIRTINA SAKATLIKLARLA BOĞUŞUYOR
Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio ve sakatlıkları bulunan Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban gibi oyuncuların Denizlispor karşısında forma giyemiyor.
FIRTINA 25-8 ÖNDE
Trabzonspor ile Yukatel Denizli, bugün yaptıkları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 karşılaşmada 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşma ise berabere bitti. Fırtına, bu maçlarda 59 gol atarken; kalesinde 31 gol gördü.
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