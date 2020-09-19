Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler birçok konuda araştırma yapıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor. Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın hakemi, muhtemel 11'ler, yayın saati ve kanalı yer aldı. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bu sezon Vodafone Park'ta oynanacak ilk maç olan Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Hasic, Ljajic, Mensah, Boyd, Larin

Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudryashov, Veysel, Sangare, Hakan, Fredy, Bünyamin, Amilton, Doğukan, Jahovic

Süper Lig'e deplasmandaki 3-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, yeni sezonun ilk iç saha maçına Antalyaspor karşısında çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ve Kevin N'Koudou'nun yanı sıra yeni transferler Josef de Souza ve Montero forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu mücadelede de takımının başında sahada olamayacak ve siyah-beyazlıların başında Yardımcı Antrenör Murat Şahin olacak.

2 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Sezon başında hazırlık maçında Antalyaspor'u 3-0'la geçen Beşiktaş, lig maçlarında ise rakibine son 2 iç saha karşılaşmasında mağlup oldu. Şenol Güneş'in takımın başında olduğu 2018-2019 sezonunda Antalyaspor'a sahasında 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da rakibine 2-1 kaybetti. 2 takım bugüne kadar 56 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalarda Beşiktaş 39 galibiyet aldı. 9 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Antalyaspor 8 karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan mücadelelerde ise siyah-beyazlılar 22 kez kazanırken 3 mücadelede eşitlik bozulmadı. Antalyaspor, 2'si son 2 sezonda olmak üzere toplamda 3 kez kazanmayı başardı. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

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