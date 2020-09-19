Beşiktaş-Antalyaspor | CANLI

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı anbean aspor.com.tr'de...

Süper Lig heyecanı devam ediyor. Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin.

Antalyaspor: Boffin, Eren, Veysel, Kudriashov, Doğukan, Nuri, Fredy, Amilton, Hakan, Bünyamin, Jahovic.





BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bu sezon Vodafone Park'ta oynanan maç Beşiktaş-Antalyaspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

DİĞER