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Beşiktaş-Antalyaspor | CANLI

Beşiktaş-Antalyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

, 'in ikinci haftasında Fraport TAV 'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı anbean aspor.com.tr'de...

heyecanı devam ediyor. ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin.

Antalyaspor: Boffin, Eren, Veysel, Kudriashov, Doğukan, Nuri, Fredy, Amilton, Hakan, Bünyamin, Jahovic.


BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bu sezon Vodafone Park'ta oynanan maç Beşiktaş-Antalyaspor maçını hakem yönetiyor.

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