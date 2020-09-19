Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler birçok konuda araştırma yapıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig heyecanı devam ediyor. Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın hakemi, muhtemel 11'ler, yayın saati ve kanalı yer aldı. Peki, Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Kayserispor maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Dimitrios, Yasir, Gustavo, Attamah, Krvzic, Hasan Hüseyin, Muğdat, Kanga
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