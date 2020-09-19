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Alanyaspor-Kayserispor | CANLI

Alanyaspor-Kayserispor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

'in 2. haftasında ile karşı karşıya geliyor. İlk haftayı iki ekip de 3 puanla kapatırken, bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyorlar. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 2. haftasında, ilk hafta deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup eden ile sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden karşı karşıya geliyor.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Fatih, Caulker, Juanfran, Moubandje, Efecan, Salih, Bakasetas, Davidson, Bareiro.

Kayserispor: Lung, Attamah, Dimitrios, Lopes, Yasir, Ackah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Uzodimma, Muğdat, Kanga.


ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

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