Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Haftanı açılış maçı olan mücadele Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
2020-2021 sezonu Süper Lig 2. hafta açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında geçtiğimiz haftayı lider tamamlayan Göztepe'yi konuk edecek. Maç ile ilgili tüm deyaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı 18 Eylül Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports HD 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.
YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Yeni Malatyaspor - Göztepe maçında Cüneyt Çakır görev alacak. Çakır'ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemleri Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.
YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafes, Cueva, Youssuf, Ahmed İldiz, Adem, Umut, Fofana
Göztepe: İrfan, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama