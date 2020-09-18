Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Haftanı açılış maçı olan mücadele Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

2020-2021 sezonu Süper Lig 2. hafta açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında geçtiğimiz haftayı lider tamamlayan Göztepe'yi konuk edecek. Maç ile ilgili tüm deyaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı 18 Eylül Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports HD 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçında Cüneyt Çakır görev alacak. Çakır'ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemleri Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafes, Cueva, Youssuf, Ahmed İldiz, Adem, Umut, Fofana

Göztepe: İrfan, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye

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