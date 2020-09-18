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Yeni Malatyaspor-Göztepe | CANLI

Yeni Malatyaspor-Göztepe | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

'in ikinci haftası BtcTurk ile arasında oynanan karşılaşma ile başlıyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı anbean aspor.com.tr'de...

'in 2. haftasında, ilk hafta Fatih Karagümrük'e 3-0 kaybeden evinde 'yi konuk ediyor. İlk hafta Denizlispor karşısında 5-1'lik galibiyet alan Göztepe, zorlu karşılaşma öncesi moralli durumda.

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Hafes, Ahmed, Youssuf, Cueva, Fofana, Adem Büyük, Umut Bulut.

Göztepe: İrfan, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye.


YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayan Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı 'nda oynanıyor. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı olarak naklen yayınlanıyor.

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