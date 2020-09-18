Yeni Malatyaspor-Göztepe | CANLI
Süper Lig'in ikinci haftası BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma ile başlıyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı anbean aspor.com.tr'de...
Süper Lig'in 2. haftasında, ilk hafta Fatih Karagümrük'e 3-0 kaybeden Yeni Malatyaspor evinde Göztepe'yi konuk ediyor. İlk hafta Denizlispor karşısında 5-1'lik galibiyet alan Göztepe, zorlu karşılaşma öncesi moralli durumda.
YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Hafes, Ahmed, Youssuf, Cueva, Fofana, Adem Büyük, Umut Bulut.
Göztepe: İrfan, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye.
YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.00'de başlayan Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı olarak naklen yayınlanıyor.
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