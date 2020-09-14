14 Eylül 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hatayspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlayan Medipol , 'in yeni takımı 'a konuk oluyor. Mücadele öncesi futbolseverler birçok detayı araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Süper Lig'in son şampiyonu Medipol , TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek.

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Başakşehir maçı 14 Eylül Pazartesi saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SON ŞAMPİYON SAHAYA ÇIKIYOR

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Medipol Başakşehir, 2020-2021 dönemini Hatayspor deplasmanında açıyor. Başakşehir; Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve 'nda ter dökeceği yeni sezona temsilcisi karşısında alacağı 3 puanla güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Geride kalan sezonda ligin ilk maçında 'a 3-0 kaybeden ekibi, ondan önceki üç sezona ise gol yemeden aldığı galibiyetlerle start vermişti.

KADROYA 3 TAKVİYE

Bir yandan da kadro planlamasını sürdüren turuncu-lacivertli takım, Gael Clichy, , Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayırırken; Chadli, Rafael ve 'ı ise renklerine bağladı.

DÜDÜK METE KALKAVAN'DA

Hatayspor ile Başakşehir arasındaki zorlu karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Antalya evinde fire vermedi Antalya evinde fire vermedi
Erzurumspor deplasmanda kazandı! Erzurumspor deplasmanda kazandı!
Kayseri tek attı 3 aldı Kayseri tek attı 3 aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör